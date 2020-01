Sci alpino, Combinata Altenmarkt 2020: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo la discesa libera disputata ieri, va a calare il sipario sul weekend di Altenmarkt, in Austria. Oggi le protagoniste del Circo Bianco al femminile se la vedranno nella Combinata, con la prima manche alle ore 9.15 e la seconda alle 11.45. Si tratterà della prima prova di questa disciplina in questo primo scorcio di annata, dato che la precedente Combinata della Val d’Isere è stata cancellata per colpa del maltempo. L’Italia confida parecchio su Federica Brignone, pronta a emergere nella sua specialità preferita dopo il gigante. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI alpino 2020 Domenica 12 gennaio ore ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : NICOL DELAGO GRANDIOSA AD ALTENMARKT! SECONDO POSTO IN DISCESA E NUOVO PODIO! ?????????? - Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - GenovaOn : Sci alpino, Dominik Paris trionfa a Bormio per la quinta volta: è primo in Coppa del Mondo -