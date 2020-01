Previsioni Meteo Sardegna: banchi di nebbia nelle ore più fredde (Di domenica 12 gennaio 2020) Oggi “cielo irregolarmente nuvoloso con possibili associati isolati piovaschi. Foschie o locali banchi di nebbia dalla tarda serata specie nelle aree vallive. Venti deboli da Est Nord-Est su settori settentrionali e orientali, deboli variabili altrove. Tendenza ad attenuazione e variabilità nel corso della serata su tutti i settori. Mari: generalmente mossi“: sono le Previsioni Meteo di ARPAS, settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale della Sardegna. Domani “cielo da poco ad irregolarmente nuvoloso. Foschie o locali banchi di nebbia nelle ore più fredde specie nelle aree vallive. Temperature in lieve o localmente moderato calo le minime, senza variazioni significative le massime. Venti calmi o deboli di direzione variabile. Mari poco mossi.” Martedì 14 gennaio “cielo poco nuvoloso. Temperature senza variazioni ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

