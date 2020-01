Nina Moric in lacrime a Domenica Live: Luigi Favoloso ha picchiato lei e Carlos (Di domenica 12 gennaio 2020) Entra tremante Nina Moric nello studio di Domenica Live il 12 gennaio 2020. E’ arrivato il momento della sua verità e la vuole raccontare nel salotto di Barbara d’Urso perchè è arrivato il momento di dire tutto. Da quando Luigi Mario Favoloso è scomparso si è detto e scritto molto, anche che se n’è andato perchè ha fatto del male a Nina. Oggi la Moric vuole raccontare quello che è davvero successo e conferma le parole dei suoi amici e le indiscrezioni: è vero Luigi Favoloso le ha fatto violenza e non solo una volta. Ci sono stati degli episodi bruttissimi che non si possono eliminare e oggi Nina è convinta di una cosa: questa storia è finita per sempre. Nina Moric A Domenica Live CONFESSA LA SUA VERITA’: Favoloso VIOLENTO CON LEI E CON Carlos “L’ultima volta in cui ci siamo visti è il 19 dicembre. Si era arrabbiato per un messaggio ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

