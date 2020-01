Morti due giovani sulle Alpi Apuane

Massa Carrara - precipitano da una parete rocciosa delle Alpi Apuane : Morti due giovani : Due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono morti precipitando dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella, sulle Alpi Apuane, nel territorio di Massa Carrara, in Toscana. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Solo pochi mesi fa l'ultimo incidente mortale nella zona.Continua a leggere

Genova - due giovani Morti carbonizzati dopo incidente stradale : Genova, due giovani morti carbonizzati dopo incidente stradale: ci sarebbe anche una terza persona ferita non in gravi condizioni. incidente mortale nella notte, sulle strade di Genova. Nel capoluogo ligure – secondo quanto riferito in queste ore dal sito dell”Ansa’ – un’auto si sarebbe letteralmente ribaltata nei pressi di corso Europa e 2 ragazzi sarebbero […] L'articolo Genova, due giovani morti ...

Ordigno esplode a Kandahar - Morti due soldati Usa. Attacco rivendicato dai talebani : Almeno due militari Usa della missione Nato in Afghanistan sono rimasti uccisi e altri due feriti, quando il mezzo sul quale stavano viaggiando ha colpito un Ordigno improvvisato nella provincia meridionale di Kandahar. L'Attacco è stato rivendicato dai talebani attraverso il portavoce Qari Yosuf Ahmadi. L'incidente ha avuto luogo nel distretto di Dand, dove una bomba ha colpito un veicolo blindato statunitense, ha detto il portavoce della ...

