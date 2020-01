Montano le proteste in Iran, la polizia spara ai manifestanti (Di domenica 12 gennaio 2020) Tensione alle stelle in Iran, dopo il disastro dell’aereo ucraino abbattuto per errore da un missile Iraniano Montano le proteste in tutto il paese. La polizia ha caricato i manifestati riunitisi sulla Azadi Square a Teheran. proteste in Iran Sull’onda del disastro dell’aereo ucraino abbattuto per errore da un missile Iraniano aumentano le proteste in Iran. Alcuni video che circolano mostrano spari da parte della polizia. Le proteste sono contro il regime per le menzogne sull’abbattimento dell’aereo ucraino. Non solo Teheran, manifestazioni si segnalano anche in altre città Iraniane, come Mashhad, Rasht, Kashan, Sanandaj e Amol. A Teheran la protesta è partita dagli studenti delle università di Sharif e Amir Kabir, per chiedere giustizia per le vittime. Fermato l’ambasciatore britannico Nelle proteste anti-regime è stato brevemente fermato anche ... Leggi la notizia su notizie

