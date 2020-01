Matteo Renzi: "Se Zingaretti e il Pd fanno come Corbyn ci aprono un'autostrada. I 5 stelle? Non esistono più" (Di domenica 12 gennaio 2020) Matteo Renzi entra a gamba tesa nel dibattito interno al Pd e attacca anche Luigi Di Maio: "Sono l'ultimo a poter parlare", "ma ho rispetto per Zingaretti e i suoi: se pensano che la soluzione sia davvero aprire alle Sardine, alla società civile recuperando un rapporto con la Cgil o assorbendo Leu, Leggi la notizia su liberoquotidiano

HuffPostItalia : Matteo Renzi impone l'alt al casello: 'No alla revoca per Autostrade' - patriziagatto3 : RT @51fini: Matteo Renzi: 'Se Zingaretti e il Pd fanno come Corbyn ci aprono un'autostrada. I 5 stelle? Non esistono più” ?@matteorenzi? h… - fanpage : Matteo Renzi: 'Se Zingaretti fa come Corbyn ci fa un favore. I 5 Stelle? Non esistono più' -