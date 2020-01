Man of Steel, L’Uomo d’Acciaio: trama, cast e curiosità della pellicola su Superman (Di domenica 12 gennaio 2020) Torna in tv la visione dark di Superman (interpretato da quell’Henry Cavill sugli scudi grazie a The Witcher) di Zack Snyder, Man of Steel – L’uomo d’acciaio, film sul kryptoniano più famoso del mondo datato 2013 che ha sancito anche l’inizio del non sempre fortunatissimo universo narrativo di DC Comics e Warner Bros, il DC Extended Universe (a cui appartengono anche Wonder Woman, Aquaman o Suicide Squad, per esempio). Questa versione cupa, desaturata e sicuramente più controversa del mito fondativo di Superman va in onda su Italia Uno domenica 12 gennaio, dalle 21.15 circa in poi. Buon compleanno Superman: Studio Universal celebra l'Uomo d'acciaio 2013 - Zack Snyder è il regista di Man of Steel, l'ultimo film di Superman interpretato questa volta da Henry Cavill, scritto anche da Christopher Nola. Il film ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

3KiB3 : Per forza che ho sonno. Italia 1 mi ha piazzato 'Man Of Steel' in prima serata e a seguire 'The Man From U.N.C.L.E.… - thesassyannaa : ho visto solo e soltanto superman: man of steel e mission impossible: fall out eppure eccomi qua, con una crush immensa per Henry Cavill - lxdyromanoff : VOGLIAMO MAN OF STEEL 2 -