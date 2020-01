Juventus, Sarri: «Dybala arrabbiato? Non me ne frega nulla» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il commento di Sarri dopo lo sfogo di Dybala per la sostituzione: ecco le parole dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha tagliato corto sulla questione Dybala. Ecco la posizione del tecnico della Juventus dopo la “sfuriata” della Joya al momento della sostituzione «Non me ne può fregare nulla. La partita mi diceva altre cose. Dybala sta facendo bene, se si arrabbia e risponde sul campo va bene. Sono cose che rientrano abbastanza nella normalità. Non ho mai visto uscire un giocatore contento», ha affermato Sarri a Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

