Gianluigi Paragone e i compagni di scuola di Di Maio assunti al ministero (Di domenica 12 gennaio 2020) “Luigi Di Maio secondo me non si dimette (dalla guida di M5S, ndr) e farà di tutto per tenersi appiccicato a questo potere. E’ nella natura stessa di Di Maio, un trentenne che dice e pensa di aver raggiunto per merito proprio quella posizione e non la vuole lasciare”: Gianluigi Paragone, senatore espulso dal M5S, a Mezz’Ora in Più su Rai Tre ha dato spettacolo contro il Capo Politico del MoVimento 5 Stelle, tirando in ballo anche i compagni di scuola e di paese del leader M5S “piazzati nei ministeri”. Gianluigi Paragone e i compagni di scuola di Di Maio assunti al ministero A chi si riferisce Paragone? La frase completa è “tutti sanno che i compagni di scuola e di paese di Di Maio sono stati piazzati nei ministeri, il MoVimento non può fare questa cosa”. In particolare Paragone chiama in causa Dario De Falco, ex capo della segreteria ... Leggi la notizia su nextquotidiano

