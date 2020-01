Ex insegnante in pensione trovata morta in casa dopo 3 mesi (Di domenica 12 gennaio 2020) Si chiamava Maria Rosa Cortinovis, ex insegnante in pensione trovata morta in casa dopo 3 mesi. La donna aveva 55 anni ed è stata trovata senza vita nella sua abitazione nel centro di Bergamo tre mesi dopo il suo decesso. Era un’ insegnante in pensione ed aveva deciso di vivere in solitudine dopo aver subito un lutto. Secondo le informazioni che emergono in queste ore, la donna è morta a causa di un malore improvviso e nessuno dei suoi vicini se n’è accorto. Mariarosa Cortinovis, ex insegnante di 55 anni, è l’ultima vittima di quelli che vengono definiti i drammi della solitudine. La donna è morta da sola in casa senza che nessuno dei suoi vicini de ne accorgesse. Questa triste vicenda è stata riportata dal giornale locale L’Eco di Bergamo che ha fornito ulteriori ... Leggi la notizia su bigodino

brietni : @HMQueenBee Io, insegnante di francese in pensione, spero di aver causato pochi traumi. Se così fosse chiedo venia pubblicamente - LovehouseDj : @quelloditermoli Ho spiegato il funzionamento del suo nuovo smartwatch a mio papà (insegnante in pensione)! Io che… - elisabettap38 : RT @JCostanzo_M5S: Sono al fianco dei No Tav alla manifestazione per Nicoletta Dosio, la 73enne insegnante in pensione, arrestata a fine di… -