Esonero Semplici: situazione in bilico dopo la sconfitta contro la Fiorentina (Di domenica 12 gennaio 2020) Leonardo Semplici potrebbe essere esonerato: ennesima sconfitta per la Spal, arrivata in trasferta contro la Fiorentina La situazione di Leonardo Semplici sulla panchina della Spal è davvero pericolante. La Spal ha incassato l’ennesima sconfitta in campionato, perdendo in trasferta sul campo della Fiorentina. Leonardo Semplici potrebbe venir esonerato. Il favorito per prendere il suo posto è Davide Ballardini, da tempo accostato alla panchina della Spal. I numeri parlano chiaro: 12 punti raccolti in 19 giornate, con 3 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte, con solo 12 gol all’attivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportface2016 : #FiorentinaSpal, Leonardo #Semplici torna a rischio esonero - infoitsport : Spal Verona 0-2, Semplici rischia l'esonero - infoitsport : Esonero Semplici, ore contate per il tecnico della Spal -