Droga e spaccio: l'operazione "Giga" nel brindisino (Di domenica 12 gennaio 2020) Maria Girardi I due indagati utilizzavano messaggistiche installate sui propri cellulari e facevano ricorso ad un linguaggio codificato Quello della Droga e dello spaccio della stessa sta diventando un fenomeno sempre più preoccupante in provincia di Brindisi. L'ultimo episodio è quello verificatosi ad Erchie dove i carabinieri della locale Compagnia, alle prime ore di sabato 11 gennaio, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura custodiale agli arresti domiciliari (emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari Vittorio Testi) nei confronti di due pregiudicati del luogo. Alle operazioni ha partecipato anche il nucleo cinofili di Modugno (Ba). Per la precisione le manette sono scattate nei confronti di Jason Mangione (classe 1996) e di Giovanni Summa (classe 1999) residenti nel Comune sopra citato. Entrambi sono accusati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di ... Leggi la notizia su ilgiornale

