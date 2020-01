Conferenza stampa D’Aversa: «Col Lecce uno scontro salvezza» (Di domenica 12 gennaio 2020) Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma per presentare la gara di domani contro il Lecce Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa per presentare il monday night di domani contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico emiliano: Lecce – «Nel Lecce rivedo un po’ il percorso nostro. Domani dobbiamo andare in campo con l’obiettivo di fare bene in uno scontro salvezza. È una gara simile a quella con la Spal dello scorso anno». GERVINHO – «Gervinho non giocherà dall’inizio, ha fatto solo due allenamenti con il gruppo. Averlo comunque a disposizione per 15-20 minuti è certamente importante». PARTITA – «Quello di domani è uno scontro salvezza. Il Lecce è ben allenato, Liverani sta dimostrando le sue qualità. Cercano sempre di giocare e non disdegnano le verticalizzazioni immediate. ... Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : ???? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Seguila LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : ?? REMINDER - La conferenza stampa di Maurizio #Sarri pre #RomaJuve è alle 13 ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - OfficialASRoma : LIVE: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #RomaJuve -