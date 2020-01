Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2020: Maren Lundby in testa dopo la tappa di Sapporo (Di domenica 12 gennaio 2020) dopo il weekend di Coppa del Mondo a Sapporo, in Giappone, Maren Lundby cerca di allungare nei confronti del resto delle sue dirette concorrenti. Il successo dell’austriaca Eva Pinkelnig, in un certo senso, la aiuta perché le consente di allargare il divario sulla seconda, connazionale dell’odierna vincitrice, Chiara Hoelzl, distante ora 75 punti. Pinkelnig, con la sua vittoria, risale a 309 e si mette in una posizione nella quale può sperare di combattere per la graduatoria finale, una situazione dalla quale sembrano escluse tutte le altre. La prossima settimana le atlete resteranno in Giappone, dovendo affrontare il trampolino normale di Zao, il primo dei sei che verranno utilizzati dalle donne nel corso della stagione: seguiranno infatti quelli di Rasnov, Hinzenbach, Ljubno, Nizhny Tagil e Chayovsky. Classifica Coppa DEL Mondo salto CON GLI SCI femminile 2019-2020 1 Maren ... Leggi la notizia su oasport

