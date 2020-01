Bob a 4: Francesco Friedrich sbaraglia ancora la concorrenza a La Plagne. 16mo Baumgartner (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesco Friedrich sembra aver inserito le marce alte ed ora nella Coppa del Mondo di bob sembra non essercene più per nessuno. A La Plagne, in Francia, il fenomeno della disciplina trova la doppietta: dopo il 2 di ieri arriva anche il trionfo nel 4. Ennesimo successo stagionale per il nativo di Pirna che guida entrambe le classifiche di specialità. Miglior tempo in entrambe le run per il detentore della sfera di cristallo: 1’55”85 per lui che non ha lasciato nessuno spazio ai rivali. 33mo successo in carriera, il numero nove nel quattro. Insegue, piuttosto da lontano, il connazionale Johannes Lochner: l’altro tedesco chiude a 21 centesimi di ritardo. Discese regolari anche per Oskars Kibermanis che chiude terzo: terzo podio stagionale nella specialità per il lettone. Nella top-5 troviamo Nico Walther e Justin Kripps. Presente anche un equipaggio azzurro: quello ... Leggi la notizia su oasport

