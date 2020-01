Biathlon, Wierer attesa a un altro duello con le norvegesi nella Mass Start femminile di Oberhof (Di domenica 12 gennaio 2020) La quarta tappa della Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon vola verso la sua giornata conclusiva, riservata alle due Mass Start. Ad Oberhof abbiamo assistito per l’ennesima volta ad un weekend pesantemente condizionato dal meteo, visto che fin da giovedì la situazione è sembrata davvero critica con nebbia, pioggia e vento che hanno anche messo a rischio il normale svolgimento del programma. Nel settore femminile si è interrotta la favola della norvegese Tiril Eckhoff, brava però a limitare i danni nella Sprint e perdere solo una manciata di punti dalla nostra Dorothea Wierer autrice invece di una Sprint di altissimo livello soprattutto a livello tattico. L’azzurra ha buone possibilità di conservare il pettorale giallo, visto che basterebbe un quarto posto domani anche nel caso la rivale scandinava ritrovasse la via della vittoria. La favorita, però, è un’altra ... Leggi la notizia su oasport

flamminiog : RT @sportface2016: #Biathlon, la start list della mass start di #Oberhof 2020: in gara le azzurre #Wierer e #Vittozzi - marco08521497 : Male l italia nelle staffette di biathlon di Oberhof. male la wierer che sbaglia al poligono in piedi ed è costrett… - sportface2016 : #Biathlon, la start list della mass start di #Oberhof 2020: in gara le azzurre #Wierer e #Vittozzi -