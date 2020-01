Vino e alcolici, quando possono avere effetti devastanti sul tuo corpo (Di sabato 11 gennaio 2020) Ognuno di noi, dopo aver bevuto due o tre bicchieri di Vino, se si mette al volante per tornare a casa, ad un eventuale controllo stradale del tasso alcolemico rischia di superare lo 0,5 g/litro tollerato dalla legge, e per chi sfora questo limite sono previste sanzioni molto severe che variano a se Leggi la notizia su liberoquotidiano

nicolasodano : @periodosabbatic @Paolo11351079 @Agenzia_Ansa Assumere una sostanza diventa cosa dannosa nel momento in cui genera… - SoniaB85Zanna : @GassmanGassmann Al banco non si servono i super alcolici, ma vino e birra si perché sono alcolici. La fascia orari… - GFT78 : @cammello_ita Ah beh allora sei più che giustificato! Bevi vino o non bevi proprio alcolici? -