Toti pesca nella Lega: Cerruti, Abate e altri 20 fondano il partito salernitano (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Toti pesca nella Lega. Si è infatti appena costituito, a Salerno, il comitato promotore provinciale del partito ‘Cambiamo con Toti’ che promette di essere presente in tutte le competizioni elettorali e che, articolando la galassia di centro destra, ambisce ad un ruolo di primo piano al suo interno. In attesa dei contenuti di programma e azione politica, l’anali non può che soffermarsi sulle proveniente dei ‘costituenti’, sulle loro ex appartenenze. Balza agli occhi come, una significativa parte, abbia un recentissimo passato nella Lega provinciale. La fuoriuscita di alcuni nomi eccellenti (Luigi Cerruti e Marco Abate su tutti) – sui cui motivi a Nocera-Pagani farebbero bene a interrogarsi – oltre che fisiologico è forse anche la conseguenza – sedimentata, ragionata – di un malessere interno figlio anche della mai pienamente ... Leggi la notizia su anteprima24

