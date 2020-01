Sampdoria-Brescia, Serie A: formazioni, pronostici (Di sabato 11 gennaio 2020) Sampdoria-Brescia è una partita della diciannovesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15 ed è molto importante in zona retrocessione: probabili formazioni e pronostici. Sampdoria – Brescia domenica ore 15:00 La Sampdoria ha fatto finora 16 punti in campionato, non aveva mai fatto peggio dopo 18 giornate nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. Eppure se al momento si trova fuori dalla zona retrocessione è per merito di Claudio Ranieri, che ha preso da Eusebio Di Francesco una squadra allo sbando e con pazienza è riuscita a farla risalire. Come già capitato in passato, Ranieri ha confermato di essere un allenatore abile anche a entrare in corsa e a gestire le emergenze. Lo ha fatto partendo dalla fase di non possesso palla, e migliorando la gestione di una difesa che subiva troppi gol. Migliorata la difesa, c’è ora da sviluppare meglio la ... Leggi la notizia su ilveggente

Fantacalcio : Brescia, Corini in conferenza: 'La Sampdoria ha un grande valore, noi dobbiamo reagire' - strider1982 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Sampdoria, tifosi a Bogliasco per spingere la squadra per la gara domani contro il #Brescia. Cori per #Ranieri e di… - ItaSportPress : Brescia, Corini: 'Con la Sampdoria è scontro diretto. Affrontare Ranieri motivo d'orgoglio...' -… -