Malgioglio attacca Elettra Lamborghini: "Almeno Rita Pavone sa cantare" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Sandra Rondini Il cantautore e opinionista, scettico di fronte alla presenza di Elettra Lamborghini tra i big in gara a Sanremo, si chiede se oltre a twerkare sappia anche cantare Cristiano Malgioglio, autore di alcune delle canzoni italiane più iconiche di sempre, ama il bel canto e, intervistato da AdnKronos a proposito del prossimo Festival di Sanremo, ha voluto dire la sua su alcuni artisti in gara che non lo convincono del tutto, al punto da chiedersi perché mai Amadeus li abbia scelti per salire sul palco dell’Ariston nella categoria "Big". Ad attirare il suo scetticismo è, in particolare, Elettra Lamborghini che sarà a Sanremo con il brano "Musica (E Il Resto Scompare)". Malgioglio non ha naturalmente avuto modo di ascoltare i brani, ma scorrendo l’elenco dei titoli delle canzoni, ha mosso qualche appunto ad Amadeus che è non solo il conduttore, ma anche il direttore ... Leggi la notizia su ilgiornale

