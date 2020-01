LIVE Spagna-Australia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6 3-2, secondo set in grande equilibrio (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Nadal! Che fatica per lo spagnolo che ha trovato un De Minaur in stato di grazia. 40-30 Gran prima con tanto di “vamos” di Nadal. 30-30 Lo spagnolo si apre bene il campo col dritto, De Minaur prova il recupero ma Nadal chiude con lo smash. 15-30 Doppio dallo di Nadal. 15-15 L’Australiano spinge bene sulla seconda dello spagnolo. 15-0 Nadal accelera e sale a rete, rischia con la voleé ma infine chiude con lo smash. 2-2 Incredibile punto di De Minaur di rovescio, lo spagnolo pensava potesse uscire ma ha baciato la linea. 40-15 Nadal continua a martellare di dritto e mette all’angolo De Minaur che ha difeso come un leone. 40-0 ACEEEEEE DE Minaur!!!! 30-0 Servizio e dritto di De Minaur. 15-0 Errore in risposta di Nadal. 2-1 Nadal. Dopo un duro scambio l’Australiano sbaglia il rovescio. 40-15 Ancora una gran ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: Kyrgios-Bautista 1-6 4-5 più tardi Nadal contro De Minaur - #Spagna… - zazoomnews : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: Kyrgios-Bautista 0-3 più tardi Nadal contro De Minaur - #Spagna-Aus… - zazoomnews : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: ostacolo De Minaur tra Nadal e la finale - #Spagna-Australia… -