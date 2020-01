Gino Strada dice che non riusciamo a concepire ancora un mondo senza guerra (Di sabato 11 gennaio 2020) Ieri sera a Proaganda Live è intervenuto Gino Strada, all’anagrafe Luigi Strada, per parlare dell’attuale situazione di tensione internazionale e dei rischi che stiamo correndo. Il medico e attivista 71enne, fondatore insieme alla moglie Teresa Sarti dell’ONG italiana Emergency, ha espresso preoccupazione per come vanno le cose non nascondendo una certa delusione – nonostante sia ancora disposto a illudersi – su ciò che il mondo è attualmente rispetto a quello che pensava sarebbe stato quando aveva 20 anni. LEGGI ANCHE >>> I poteri di Trump limitati dalla Camera, Nancy Pelosi: «Ha messo a rischio l’America» Gino Strada: «Non riusciamo ancora a concepire un mondo senza guerra» Gino Strada: “Se venissero consultati i cittadini sarebbero tutti contrari alla guerra”#propagandalive @GinoStrada https://t.co/MlVB285Hrl — Propaganda Live ... Leggi la notizia su giornalettismo

welikeduel : 'Passare il tempo a costruire arsenali anziché diffondere libri è deleterio, forse letale, per la nostra specie' (G… - welikeduel : Gino Strada: 'La guerra piace solo a chi non la conosce' #propagandalive @GinoStrada - welikeduel : Gino Strada: 'Non riusciamo ancora a concepire un mondo senza guerra' #propagandalive @GinoStrada -