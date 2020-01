Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv e streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv e streaming Cagliari-Milan, match valido per la 19a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà sabato 11 gennaio alle ore 15:00 alla Sardegna Arena. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Cagliari e Milan alla ricerca del riscatto Cagliari-Milan sarà la partita che aprirà il programma dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Entrambe le squadre non stanno vivendo un buon momento e una vittoria potrebbe dare morale oltre che i tre punti. Il Cagliari viene da una pesante sconfitta in trasferta arrivata contro la Juventus per 4-0. I rossoblu non trovano la vittoria dalla partita di un mese fa contro la Sampdoria e l’ultimo risultato utile risale al pareggio in casa del Sassuolo della settimana dopo. La squadra di Maran si trova al sesto posto in classifica – che significa zona Europa League ... Leggi la notizia su termometropolitico

silvagni_olinda : RT @gladiatoremassi: Non appena si farà una legge dove non possono entrare un Parlamento: corrotti, ladri, truffatori, massoni ecc. Vi vogl… - paologargiulo1 : RT @gladiatoremassi: Non appena si farà una legge dove non possono entrare un Parlamento: corrotti, ladri, truffatori, massoni ecc. Vi vogl… - Flavia_s_Amiel : 291 non vedeva nulla. Così guidandolo per mano lo condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere e senza… -