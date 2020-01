Crucioli (M5s) ci dice che il problema non è Di Maio, ma Rousseau (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma. Lui che quel documento ha contribuito a scriverlo, e poi lo ha illustrato proprio davanti al capo politico, nell’assemblea di giovedì sera, ci tiene a dire che “noi non auspichiamo certo le dimissioni di Luigi Di Maio. Non era contro la sua persona che abbiamo redatto quel testo”. E sulle prim Leggi la notizia su ilfoglio

