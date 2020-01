Canada: possibile estradare Meng in Usa

Meng Wamzhou, arrestata in Canada, potrà essere estradata negli Stati Uniti, dov'è ricercata con l'accusa di aver violato le sanzioni americane all'Iran. E' quanto rende noto il dipartimento di Giustizia del Canada, secondo cui le accuse contro la direttrice finanziaria di Huawei rappresentano un crimine in entrambi i Paesi,un'interpretazione che la difesa di Meng, figlia del fondatore di Huawei, continua a negare. L'udienza per l'estradizione è prevista per il 20 gennaio.(Di sabato 11 gennaio 2020) La dirigente del colosso cinese Huawei,Wamzhou, arrestata in, potrà essere estradata negli Stati Uniti, dov'è ricercata con l'accusa di aver violato le sanzioni americane all'Iran. E' quanto rende noto il dipartimento di Giustizia del, secondo cui le accuse contro la direttrice finanziaria di Huawei rappresentano un crimine in entrambi i Paesi,un'interpretazione che la difesa di, figlia del fondatore di Huawei, continua a negare. L'udienza per l'estradizione è prevista per il 20 gennaio.(Di sabato 11 gennaio 2020)

