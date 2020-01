Cagliari-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di sabato 11 gennaio 2020) Cagliari-Milan: i rossoblù di Maran sfidano in casa il Milan di Pioli nel primo anticipo della 19ª giornata di Serie A La 19ª giornata di Serie A, ultima del Girone d’andata, si apre con la sfida dal sapore europeo fra il Cagliari di Rolando Maran e il Milan di Stefano Pioli. I sardi, protagonisti di un avvio di stagione esaltante, sono sesti in classifica con 29 punti e nell’anno del Centenario cercano la vittoria dopo un momento negativo, caratterizzato da 3 sconfitte consecutive, i rossoneri, dopo una partenza ad handicap, si trovano all’11° posto a quota 22, ma con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic sognano la rimonta che li porti a disputare le Coppe europee nella prossima stagione. Cagliari-Milan si giocherà sabato 11 gennaio 2020 nello scenario della Sardegna Arena di Cagliari con fischio d’inizio alle ore 15.00. Cagliari-Milan sarà trasmessa in tv in ... Leggi la notizia su calcionews24

