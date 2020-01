Brescia, crolla una lastra di marmo: paura in piazza della Loggia (Di sabato 11 gennaio 2020) paura a Brescia dove una lastra di marmo si è staccata dalla facciata di un palazzo storico in piazza Loggia cadendo rovinosamente al suolo. La superficie di marmo che rivestiva la parete dell’edificio storico ha sfiorato alcuni avventori di un bar ma fortunatamente non ha ferito nessuno. La zona è stata transennata e la Polizia Locale sta eseguendo i rilievi del caso.L'articolo Brescia, crolla una lastra di marmo: paura in piazza della Loggia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

