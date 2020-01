Basket femminile u18 | vittoria del G S Meomartini sulla Virtus Ariano

Basket femminile - Serie A1 2020 : con la 14a giornata comincia il girone di ritorno. Lucca-Ragusa big match - Schio e Venezia in trasferta : Si comincia con il girone di ritorno della Serie A1, edizione 2019-2020. In questa quattordicesima... L'articolo Basket femminile, Serie A1 2020: con la 14a giornata comincia il girone di ritorno. Lucca-Ragusa big match, Schio e Venezia in trasferta proviene da ForzAzzurri.net.

Basket femminile - Serie A1 2020 : con la 14a giornata comincia il girone di ritorno. Lucca-Ragusa big match - Schio e Venezia in trasferta : Si comincia con il girone di ritorno della Serie A1, edizione 2019-2020. In questa quattordicesima giornata, fanno gli onori di casa le squadre sconfitte nell’Opening Day di Chianciano Terme dello scorso ottobre, ragion per cui praticamente tutte le più quotate squadre di questa stagione sono impegnate in trasferta. La più quotata squadra di casa è Lucca, al momento quarta, protagonista del big match con Ragusa. Andiamo a scoprire cosa ...

Basket femminile - colpaccio Schio con Kursk e vince anche Venezia nella Euroleague 2020 : Doppio successo italiano nell’Eurolega femminile con le vittorie della Reyer Venezia sul Gelecek Koleji Cukurova e della Famila Schio sulle vicecampionesse d’Europa della Dynamo Kursk. Due successi netti e importanti, soprattutto per Schio che consolida la seconda posizione in classifica. Le prime a scendere in campo è la Reyer Venezia che contro le turche del Gelecek Koleji Cukurova si impone al termine di un match dominato fin dal primo ...

Basket femminile - colpaccio Schio con Kursk e vince anche Venezia nella Euroleague 2020 : Doppio successo italiano nell’Eurolega femminile con le vittorie della Reyer Venezia sul Gelecek Koleji Cukurova e della Famila Schio sulle vicecampionesse d’Europa della Dynamo Kursk. Due successi netti e importanti, soprattutto per Schio che consolida la seconda posizione in classifica. Le prime a scendere in campo è la Reyer Venezia che contro le turche del Gelecek Koleji Cukurova si impone al termine di un match dominato fin dal ...

Basket femminile - le migliori italiane della 13ª giornata di Serie A1. Milazzo e Barberis trascinano Torino - bene anche Carangelo e Cinili : Tra ieri e oggi è andata in scena la tredicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Vittorie per le prime tre della classe (Schio, Ragusa e Venezia), che allungano così in classifica sulle inseguitrici San Martino di Lupari e Lucca, sorprendentemente sconfitta a domicilio da Palermo. Come ogni lunedì, andiamo ora a vedere quali sono le giocatrici italiane che si sono messe maggiormente in evidenza durante questo turno. Due ...

Basket femminile - le migliori italiane della 13ª giornata di Serie A1. Milazzo e Barberis trascinano Torino - bene anche Carangelo e Cinili : Tra ieri e oggi è andata in scena la tredicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Vittorie per le prime tre della classe (Schio, Ragusa e Venezia), che allungano così in classifica sulle inseguitrici San Martino di Lupari e Lucca, sorprendentemente sconfitta a domicilio da Palermo. Come ogni lunedì, andiamo ora a vedere quali sono le giocatrici italiane che si sono messe maggiormente in evidenza durante questo turno. Due le azzurre ...

Basket femminile - Serie A1 2020 : Empoli e Torino - successi d’oro verso Coppa Italia e salvezza nei posticipi della 13a giornata : Atmosfera un po’ inusuale per gli ultimi due incontri della tredicesima giornata della Serie A1 2019-2020, con il lunedì dell’Epifania a sottolinearne la particolarità. La giornata riserva due pronostici ribaltati, quelli di Empoli contro Sesto San Giovanni e di Torino contro Vigarano. Per le toscane arriva la qualificazione in Coppa Italia, a causa della miglior classifica avulsa rispetto a Broni, mentre le piemontesi si allontanano ...

Basket femminile - Serie A1 2020 : Empoli e Torino - successi d’oro verso Coppa Italia e salvezza nei posticipi della 13a giornata : Atmosfera un po’ inusuale per gli ultimi due incontri della tredicesima giornata della Serie A1 2019-2020, con il lunedì dell’Epifania a sottolinearne la particolarità. La giornata riserva due pronostici ribaltati, quelli di Empoli contro Sesto San Giovanni e di Torino contro Vigarano. Per le toscane arriva la qualificazione in Coppa Italia, a causa della miglior classifica avulsa rispetto a Broni, mentre le piemontesi si allontanano ...

Basket femminile - Schio sola in vetta - Broni ancora non conquista la top 8 nella Serie A1 2019-2020 : La tredicesima giornata del girone d’andata della Serie A1 2019-2020 di Basket femminile si è disputata quest’oggi, con cinque partite in programma. Due le sfide d’alta classifica in programma, con Broni-Ragusa decisiva anche nella corsa a un posto in Coppa Italia, ma anche un vero e proprio spareggio salvezza tra le ultime due della classe, Battipaglia e Virtus Bologna, aspettando i match di domani Empoli-Sesto San Giovanni e ...

Basket femminile - Serie A1 2020 : 13^giornata. Broni ed Empoli si giocano le Final Eight - Scontro salvezza Battipaglia-Bologna e derby veneto : Inizio di nuovo anno per la Serie A1 di Basket femminile. Tredicesima ed ultima giornata del girone d’andata, quella che definirà le otto squadre qualificate per la Coppa Italia 2020. Un pass che hanno già staccato Schio, Ragusa, Venezia, Lucca, San Martino, Sesto San Giovanni e Vigarano. Da decidere un solo posto e se lo giocheranno Broni ed Empoli. Impegno complicatissimo per le lombarde che si trovano obbligate a vincere contro la ...

Basket femminile - Serie A1 2020 : 13^giornata. Broni ed Empoli si giocano le Final Eight - Scontro salvezza Battipaglia-Bologna e derby veneto : Inizio di nuovo anno per la Serie A1 di Basket femminile. Tredicesima ed ultima giornata del girone d’andata, quella che definirà le otto squadre qualificate per la Coppa Italia 2020. Un pass che hanno già staccato Schio, Ragusa, Venezia, Lucca, San Martino, Sesto San Giovanni e Vigarano. Da decidere un solo posto e se lo giocheranno Broni ed Empoli. Impegno complicatissimo per le lombarde che si trovano obbligate a vincere contro la ...

Basket 3×3 femminile - possibile rivelazione azzurra nel 2020? Dirottate anche ragazze provenienti dalla Nazionale classica : Tra le mille parole che ruotano intorno alla pallacanestro italiana, una se n’è aggiunta in maniera piuttosto prepotente negli ultimi due anni: 3×3. In questo che è il fratello minore del gioco che tutti siamo abituati a vedere e conoscere, l’Italia è riuscita a conquistare un titolo mondiale femminile nel 2018, e proprio le donne hanno la chance, nel prossimo marzo, di qualificarsi per le Olimpiadi. Le ultime convocazioni per il ...

Basket femminile - le migliori italiane della 12 giornata di A1. Costanza Verona protagonista contro Venezia - Vigarano trascinata da un tris azzurro : Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane della dodicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Un turno di campionato che ha visto Schio essere ancora al comando con una partita e due punti in più rispetto a Ragusa. Due le vittorie sorprendenti quelle di Sesto San Giovanni e Vigarano rispettivamente contro Venezia e Lucca. Chiara Consolini / Giuditta Nicolodi: entrambe protagoniste con 15 punti nella netta ...

Basket femminile - le migliori italiane della 12 giornata di A1. Costanza Verona protagonista contro Venezia - Vigarano trascinata da un tris azzurro : Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane della dodicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Un turno di campionato che ha visto Schio essere ancora al comando con una partita e due punti in più rispetto a Ragusa. Due le vittorie sorprendenti quelle di Sesto San Giovanni e Vigarano rispettivamente contro Venezia e Lucca. Chiara Consolini / Giuditta Nicolodi: entrambe protagoniste con 15 punti nella netta vittoria della ...