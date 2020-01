Vicky Bucci scomparsa, il compagno: “Sono uscito a comprare le sigarette e non c’era più” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Abbiamo litigato tutta la sera, poi sono uscito a comprare le sigarette e lei non c’era più”. Così racconta l’ultima notte di Vicky Bucci, il suo compagno, l’uomo con cui la 42enne ha passato la notte del 18 dicembre, prima di scomparire nel nulla. “Abbiamo litigato per gelosia, ammette, riceveva messaggi a orari che non mi piacevano”. “Sono uscito a comprare le sigarette quella notte, al ritorno lei non c’era più”. Così il compagno di Vicky Bucci, la donna scomparsa da Termoli lo scorso 18 dicembre, ha raccontato alla inviata de ‘La vita in diretta’ l’ultima notte della 42enne. Quella notte, come ha ammesso e come hanno confermato i vicini, che hanno sentito le urla, l’uomo ha avuto un furibondo litigio con Vicky. La discussione sarebbe andata avanti fino alle 3 di notte, quando l’uomo, stando a quello che racconta, ha chiamato suo fratello ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

