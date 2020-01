Vasco Rossi in ospedale a Bologna: sorpresa ai bimbi malati (Di venerdì 10 gennaio 2020) La generosità d’animo e di cuore di Vasco Rossi è cosa nota. A dimostrazione di ciò, il noto cantautore modenese si è recato nelle scorse ore, insieme al collega Gaetano Curreri, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Qui il rocker di Zocca e il frontman degli Stadio fanno parte da anni della Star Therapy, promossa dall’Ansabbio Onlus. Il progetto ha lo scopo di aiutare i pazienti malati di tumore tramite l’incontro con i loro beniamini del mondo dello spettacolo. Nell’occasione, dunque, Vasco Rossi ha cantato una delle canzoni più note della sua carriera, dedicandola nello specifico a una piccola ricoverata. La paziente, come molti altri suoi amici in ospedale, sta passando un momento molto delicato. La bimba sta infatti affrontando l’ultimo ciclo di chemioterapia per combattere un tumore maligno alle ossa. Da 25 anni Vasco Rossi prende parte ... Leggi la notizia su notizie

