Tutti i malintesi della storia del Regno Unito che “esce” dal programma Erasmus (Di venerdì 10 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Il programma Erasmus+ sarà o meno abolito con la Brexit? Difficile dirlo oggi, ma sicuramente coloro che stanno partecipando al programma – o si apprestano a farlo nel 2020 – possono dormire sonni tranquilli. Il caos mediatico della notizia dell’abolizione dell’Erasmus – riportata dai giornali italiani in queste ore – nasce, di fatto, dal fraintendimento di un voto della Camera dei comuni britannica su un emendamento presentato dai Lib-Dem che, nella cornice dell’accordo fra Londra e Bruxelles, avrebbe voluto che il governo chiedesse all’Unione Europea di rimanere all’interno del programma Erasmus+ anche dopo l’uscita del Regno Unito. L’emendamento è stato bocciato con 344 voti contro e 254 a favore e ne è stato dato conto sull’account Twitter della Camera. Last night’s vote- game playing by opposition parties- does not end or prevent the UK participating in ... Leggi la notizia su wired

