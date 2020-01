Sanremo 2020, Eden di Rancore: testo e significato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il rapper romano Rancore partecipa al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Eden: l’appuntamento è dal 4 all’8 febbraio al teatro Ariston. Rancore aveva partecipato alla kermesse di Rai 1 già nel 2019 con il brano Argentovivo interpretato insieme a Daniele Silvestri. Nel corso dell’ultima edizione, però, il suo nome non venne presentato in diretta. Ciò è dovuto al fatto che nel momento dell’iscrizione compariva soltanto Daniele Silvestri tra gli artisti. Tuttavia, possiamo considerare quella del 2020 come la seconda partecipazione di Rancore al Festival di Sanremo. Rancore, Eden Tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 c’è anche il rapper romano Rancore: il brano proposto per la competizione è Eden. Nella scorsa edizione la sua partecipazione alla kermesse era passata in secondo piano: aveva cantato insieme a Daniele Silvestri. Nonostante ciò, la ... Leggi la notizia su notizie

