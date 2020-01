Pulcinella testimonial del caffè napoletano in Giappone (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In Giappone è uscito in questi giorni, sulla nota rivista ”Coffe e Break“, il servizio sul caffè napoletano con protagonista un personaggio particolare che più identifica Napoli “Pulcinella” rappresentato dall’attore Angelo Iannelli conosciuto come l’Ambasciatore del Sorriso. Ricordiamo che una delegazione nipponica (composta da interpreti, fotografi e giornalisti) giunse a Napoli nei mesi scorsi, per un servizio sul caffè al “Gran Caffeè Gambrinus “. Ad accoglierli il gestore e cultore del caffè napoletano Michele Sergio. La rivista “Coffe e Break” è scritta in lingua Giapponese, parla esclusivamente di caffè, essa è destinata a tutti i locali che ne fanno uso in Giappone, in particolare si rivolge a: cultori, appassionati e turisti. Pulcinella e il caffè napoletano, ancora una volta suscitano interesse nel mondo, segnale ... Leggi la notizia su anteprima24

Pulcinella testimonial Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pulcinella testimonial