Migranti, Open Arms salva 74 persone. Alarm Phone: «Disperse altre 70 in fuga dalla Libia» – Il video (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un nuovo salvataggio al largo delle coste libiche. La nave Open Arms ha soccorso 74 persone, «donne, donne incinta, bambini e neonati, in stato di shock». Si è trattato di un soccorso «molto complesso» – riferisce la Ong spagnola – anche per la presenza di «una motovedetta libica con atteggiamento ostile. Due dei naufraghi, presi da loro a bordo, si sono lanciati in acqua e li abbiamo soccorsi». <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

