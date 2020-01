Lodo Conte sulla prescrizione. Stop solo per i condannati. Mediazione del premier al vertice di maggioranza. Bonafede apre, ora trovare la quadra è possibile (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ancora presto per dichiarare che l’intesa è vicina. Ma dopo un primo accordo raggiunto, tra qualche mugugno, sulla riforma della legge elettorale anche sulla prescrizione qualcosa si muove. Determinante – secondo quanto riferisce il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice di maggioranza sulla giustizia – la Mediazione operata dal premier. Il compromesso auspicato da Giuseppe Conte, per garantire una durata ragionevole dei processi e andare incontro alle richieste di tre partiti su quattro della coalizione, dovrebbe arrivare con la riforma del processo penale. In cui verrebbero introdotti alcuni correttivi alle norme volute dai grillini sulla prescrizione e alcuni meccanismi di garanzia per avere tempi certi nei processi. “Ci sono stati importanti passi avanti per portare in tempi brevi la riforma del processo penale in Consiglio dei ministri. C’è stato un ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

