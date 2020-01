LIVE Spagna-Belgio 1-1, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Attesa per conoscere le formazioni del doppio decisivo! (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Spagna e Belgio sono sul’1-1, sarà decisivo il doppio. DAVID GOFFIN BATTE RAFAEL NADAL PER 6-4 7-6 (3) 3-7 ACE! Goffin batte Nadal! 3-6 Prima vincente dello spagnolo, ora due servizi per Goffin. 2-6 Doppio fallo di Nadal! Quattro match point per Goffin! 2-5 Risposta in rete di Nadal. 2-4 Gran dritto vincente di Goffin. 2-3 Ace Nadal. 1-3 MINIBREAK GOFFIN! Contropiede in corridoio dell’iberico. 1-2 Tiene anche il secondo servizio il belga. 1-1 Risposta corta di Nadal e dritto a sventaglio vincente di Goffin. 1-0 Si salva Nadal con un pallonetto beffardo e Goffin ora avrà due servizi a disposizione. Ace centrale da sinistra e sarà dunque il tie-break a decidere questo secondo set. Servirà Nadal per primo. Vantaggio Goffin, out il rovescio incrociato di Nadal sul servizio in slice del belga. 40-40 Gioca corto Goffin e il ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Spagna-Belgio 1-0 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-6 6-5 lo spagnolo vuol chiudere il 2° set! -… - zazoomblog : LIVE Spagna-Belgio 1-0 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-5 il belga conquista il break e servirà per il set -… - zazoomblog : LIVE Spagna-Belgio 1-0 ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-6 il belga conquista il 1° set - #Spagna-Belgio… -