La mia hit | J-Ax e Max Pezzali insieme con “Un po’ di sano cazzeggio”

"Sei la mia hit", il nuovo duetto tra J-Ax e Max Pezzali è appena uscito. Sonorità direttamente dagli anni '90 all'insegna di ormoni, sentimenti e un po' di sano cazzeggio. E' uscito oggi il nuovo singolo di J-Ax in collaborazione con Max Pezzali. "Sei la mia hit" è il pezzo pensato per rievocare i vecchi tempi, quelli degli anni novanta che vedevano gli articolo 31 e gli 883 "Guardati con sospetto dagli addetti ai lavori, con fastidio dagli altri artisti e con sufficienza dai giornalisti" ma amatissimi dal pubblico, un pubblico che ancora oggi è in fermento quando ricorda le hit di quegli anni d'oro. Ma non si vive di sola nostalgia, i due amici infatti sono gli unici superstiti di "tutta quella gente" che ormai è ...

