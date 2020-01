In Resident Evil 3 Remake, Carlos Oliveira avrà un ruolo importante (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sembra che Carlos Oliveira avrà un ruolo molto più importante in Resident Evil 3 Remake rispetto al gioco originale. Durante un'intervista Capcom ha dichiarato che la sezione di gioco in cui prenderemo il suo controllo sarà "molto interessante da giocare".Carlos è stato uno dei personaggi più importanti del titolo originale per PS1 nel 1999, ma i giocatori si sono focalizzati più a ricordare Jill Valentine. Altre modifiche confermate non includono finali alternativi per il Remake, a differenza dell'originale. E la modalità Mercenaries non sarà presente.In una recente intervista con la rivista giapponese Famitsu, Capcom ha affermato che il Remake di Resident Evil 3 presenta più elementi "riorganizzati" rispetto alla versione aggiornata del 2019 di Resident Evil 2. Carlos è un caso emblematico: ha goduto di una riprogettazione significativa odiernamente e inoltre anche la sua personalità ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Carlos Oliveira in #ResidentEvil3Remake avrà un ruolo importante. - HDblog : Resident Evil 3 Remake: niente finali multipli, via anche la modalità Mercenari - MangaForevernet : ? Resident Evil 3 Remake: nuovi dettagli su Nemesis e finali multipli ? ? -