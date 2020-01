"Il Quirinale non mi interessa e poi i 101 sono ancora lì" (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Prima di andare in pensione a me piaceva fare il premier. Questo sì che mi piaceva, ma non ho mai puntato alla presidenza della Repubblica. E non ci penso certo ora. Peraltro, quegli oltre 101 che in Parlamento votarono contro di me, ci sono ancora": lo ha affermato Romano Prodi in un'intervista al Corriere delle Sera in cui si dichiara "un nonno felice" e si chiama fuori dalla corsa per il Quirinale. I i suoi pensieri principali, ha spiegato l'ex premier, sono attualmente rivolti "alla Libia, all'Iran e all'Europa" e "all'Emilia-Romagna che va a votare". Sul voto del 26 gennaio Prodi afferma di credere che "Bonaccini vincerà e, in ogni caso, le ricadute del voto dipenderanno piuttosto dai possibili nuovi equilibri dentro le forze di maggioranza e di opposizione". "Salvini vuole liberare l'Emilia-Romagna? Ma da cosa?" Poi, sull'idea di Matteo Salvini di voler liberare ... Leggi la notizia su agi

