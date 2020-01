Giorgia Palmas manda in tilt i fan sui social - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Marco Gentile Giorgia Palmas è sempre più innamorata di Filippo Magnini che le ha chiesto di sposarlo. La coppia convolerà a nozze nel mese di marzo per la gioia dei loro tanti fan Filippo Magnini convolerà a nozze presto, molto presto, con la sua Giorgia Palmas, conduttrice di Milan Tv ed ex Velina di Striscia La Notizia. La bella sarda e il nuotatore marchigiano hanno confermato il lieto evento nel salotto di Silvia Toffanin "Verissimo" con Giorgia che ha spiegato: "Ci sposiamo a marzo. Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!". Magnini, commosso, ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

