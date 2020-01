Gattuso: «Non ci sono le problematiche che leggo, abbiamo bisogno di serenità» (Di venerdì 10 gennaio 2020) serenità è la parola d’ordine di Gattuso nella conferenza stampa di presentazione della gara contro la Lazio, ma non solo per la partita di domani. «La serenità è quello che serve alla squadra per ritrovarsi» Proprio per questo Gattuso polemizza un po’ con ciò che si legge in giro «C’è grande entusiasmo ed anche rammarico per i risultati, ma entusiasmo per ciò che proponiamo, gente che sta 5-6 ore nella struttura per curarsi. Io non vedo tutte le problematiche che leggo. Tante cose non sono corrette da scrivere» Nessuna bugia quando parla della squadra, dell’entusiasmo che c’è e della voglia di uscire dalla crisi «Se avessi visto una squadra morta, sarei venuto qui e l’avrei detto, mica racconto barzellette. Io vedo grande voglia, ma serve un filotto importante e muovere la classifica. Questa squadra non può pensare di avere una classifica così, ha ... Leggi la notizia su ilnapolista

