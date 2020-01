Donna morta fulminata: uccisa dallo smartphone nella vasca (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tragedia in Francia, dove una Donna di 45 anni è morta fulminata nella vasca da bagno dopo che il suo smartphone è scivolato in acqua mentre era attaccato alla corrente. L’episodio è avvenuto nel comune di Dole, nella regione della Borgogna, poco dopo le ore 20 di giovedì 9 gennaio. Subito dopo l’incidente la Donna è stata immediatamente soccorsa dai familiari e trasportata in ospedale, dove purtroppo però i medici presenti sul posto non hanno potuto fare molto per salvarle la vita. Donna morta fulminata in Francia Stando a quanto riportato dalla stampa transalpina, la Donna avrebbe fatto cadere accidentalmente il telefono in acqua mentre quest’ultimo era attaccato al caricabatterie. La mancanza di un sistema salvavita applicato all’impianto elettrico di casa avrebbe quindi di conseguenza provocato un cortocircuito che ha fulminato all’istante la 45enne, ... Leggi la notizia su notizie

