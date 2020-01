Dieta Mind: abbassa la pressione e previene l’Alzheimer (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Dieta Mind è un regime alimentare che aiuta ad abbassare la pressione e a prevenire malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Quando la si nomina è bene ricordare che si tratta di uno schema che raccoglie le caratteristiche di altri due regimi, ossia la Dieta DASH e la Dieta mediterranea. La Dieta Mind è stata elaborata da un team di ricercatori attivi presso il Rush University Medical Center di Chicago. La sua peculiarità principale è l’assunzione di alimenti che promuovono la salute del cervello. In questo novero è possibile includere la verdura, l’olio d’oliva, il pesce, le bacche. Chi vuole seguire la Dieta Mind dovrebbe dedicare ampio spazio all’assunzione di cibi caratterizzati dalla presenza di vitamina E e vitamina C. Cruciale è altresì l’apporto di nutrienti come il magnesio e il selenio. Non è affatto un caso che la Dieta Mind metta in ... Leggi la notizia su dilei

