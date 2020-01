De Laurentiis come Fonzie, quando doveva chiedere scusa, si sforzava ma la parola non gli usciva (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’acquisto del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis nel 2004 è stato l’inizio di una piccola grande rivoluzione sportiva, culturale e imprenditoriale, che ha trasformato una società fallita in un’azienda seria e produttiva – conosciuta e apprezzata a livello internazionale – in un contesto urbano e sociale degradato. In più, è riuscito a rescindere il legame con le frange di tifo più estremista e prepotente (prima che intervenisse la magistratura), cosa, anche questa, pressoché rara nel panorama calcistico italiano attuale. Tutto questo però non ha impedito che la traversata, per usare una metafora marinara che ci tornerà utile, abbia subito un improvviso e inaspettato stop. Ci può stare. Il calcio non è una scienza esatta. Non ubbidisce necessariamente al principio di causa ed effetto. È un campo dove il fattore umano ricopre un ruolo importante, lo sappiamo. Senza ... Leggi la notizia su ilnapolista

