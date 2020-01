Dakar 2020, Fernando Alonso: “Oggi è andata bene, ho sempre più feeling con la Toyota” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La sesta tappa dalla Dakar 2020 è andata in archivio e tra le auto Fernando Alonso, a bordo della Toyota Hilux, coadiuvato dal navigatore “d’eccezione” Marc Coma, ha ottenuto un ottimo sesto posto al termine della prova speciale odierna di 477 km, chiudendo con un distacco di 7’56” dal vincitore Stephane Peterhansel (Mini). Una prova che conferma come Nando stia acquisendo sempre più feeling con questa particolare gara, in cui bisogna trovare il giusto equilibrio tra velocità pura e gestione del mezzo, dovendo sempre avere dei punti di riferimento sotto il profilo della navigazione. “Oggi è andato tutto bene, ho avuto buone sensazione e sono riuscito a mantenere un buon ritmo. Giorno dopo giorno le prestazioni sono migliorate, anche se in questo contesto è tutto nuovo. A livello di guida è completamente diversa questa gara da quelle che aveva fatto in ... Leggi la notizia su oasport

