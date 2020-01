Craxi: Stefania, ‘riduttivo intitolare via a Bettino, su questo concordo con Sala’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Su una cosa concordo con le parole di Sala. Intestare solo una via a Milano a Bettino potrebbe essere riduttivo”. Lo dice Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia e Vicepresidente della Commissione Affari esteri. “Ma mi chiedo: ma se neanche riescono a fare questo piccolo ma significativo gesto, un riconoscimento minimo e dovuto verso Craxi nella sua Città, cosa potrebbero fare di più significativo il Sindaco e la sua divisa e sinistra maggioranza? Ah, già. Potrebbero dibattere”, osserva.“Quanto piace dibattere a Sala? Lo invoca e lo rievoca da tre anni, dal 2017, senza stancarsi mai. Eppure, in questo fantomatica discussione che non si capisce ancora una volta bene in quale luogo o sede debba consumarsi e tra chi, non si sente mai la sua voce se non per dire che bisogna dibattere. Sembra Bernardo, il fido scudiero ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

