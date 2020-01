Tuttosport: il Napoli (e Gattuso) bestia nera per la Lazio di Inzaghi (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’unica squadra di Serie A che Inzaghi non ha mai battuto da quando è alla Lazio è il Napoli. Lo scrive Tuttosport. Non solo. Anche i precedenti del tecnico biancoceleste contro il collega partenopeo Gattuso sono ostici. Lazio-Napoli sarà, dunque, con il binomio Napoli-Gattuso, anche un tabù da abbattere. Quando Gattuso era alla guida del Milan, sono stati sei gli scontri tra rossoneri e biancocelesti. La Lazio ha subito 4 gol e ne ha fatti 3. La metà delle gare sono finite in pareggio. “Un risultato che è l’antitesi del credo del tecnico biancoceleste, che ha sempre preferito attaccare e magari perdere piuttosto che accontentarsi di un solo punto. Inzaghi alla prova Gattuso, ma anche alla prova Napoli. Restano infatti solo i partenopei, tra le 19 avversarie della Serie A 2019/20, gli unici che il tecnico laziale non è mai riuscito a battere. Finora in cinque confronti, ... Leggi la notizia su ilnapolista

