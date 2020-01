Strage di Bologna, un altro ergastolo per Gilberto Cavallini (Di giovedì 9 gennaio 2020) È arrivata in questi ultimi momenti, poco prima che le lancette dell’orologio scoccassero le 16 la sentenza che grava sul capo di Gilberto Cavallini, l’ex terrorista dei Nar. Già condannato a diversi ergastoli, i giudici hanno deciso di emettere un’altra sentenza nei confronti dell’attuale 68enne per il reato di concorso in Strage per la bomba che esplose nell’agosto del 1980. Strage di Bologna, condannato Cavallini per concorso in Strage Qualcuno lo ricorderà per nome e cognome, Gilberto Cavallini, qualcun altro anche come Il Negro o, come la cronaca e la giustizia lo hanno ribattezzato nel tempo, l’ex terrorista italiano facente parte dei Nar, Nuclei Armati Rivoluzionari. Secondo quanto si apprende, è stata accolta la richiesta che era stata precedentemente formulata dai pm Cieri, Scandellari e Gustapane che per Cavallini avevano chiesto un’altra condanna all’ergastolo. ... Leggi la notizia su thesocialpost

fattoquotidiano : Strage di Bologna, verso la sentenza. Gilberto Cavallini: “Di quello che non ho fatto non mi posso pentire” - TgLa7 : Condanna all'#ergastolo per l'ex terrorista dei #Nar #GilbertoCavallini, nel processo sulla #Strage della stazione… - eziomauro : Strage di Bologna, condannato all'ergastolo l'ex Nar Gilberto Cavallini -