Poliziotti cucinano per anziani: la storia commuove il web (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una storia davvero incredibile sta facendo il giro del web. I protagonisti sono dei Poliziotti che hanno fatto un gesto commovente per due anziani. Ecco tutti i dettagli dell’accaduto. I vicini preoccupati chiamano la Polizia, ma al loro arrivano trovano… Jole e Michele, ai tempi dell’accaduto di 89 anni lei, 94 anni lui, sono due anziani che vivono insieme da ben 70 anni. I due vecchietti vorrebbero solo qualcuno che gli faccia compagnia, ma nessuno va a fargli visita. Una sera la loro disperazione si tramuta in un pianto disperato, così forte da allarmare i vicini, che chiamano il 113. Quando gli agenti di Polizia raggiungono l’appartamento rimangono stupiti: non trovano nessun reato, nessuna lite furiosa, né alcun intruso in casa. I Poliziotti trovano solo due anziani soli e disperati. Allora prendono una decisione inaspettata. Il gesto commuove il web: i ... Leggi la notizia su velvetgossip

