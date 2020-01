Perché il tentativo italiano di mediare in Libia è fallito (Di giovedì 9 gennaio 2020) (foto: Riccardo Pareggiani/Getty Images) Il governo italiano non è riuscito a imporsi come mediatore nel risolvere le ultime escalation nella crisi in Libia, un paese del Nord Africa in guerra civile dal 2011, in cui si fronteggiano due fazioni opposte: quella del premier riconosciuto dalla comunità internazionale, Fayez al Serraj e quella del generale Khalifa Haftar. Proprio alcuni giorni fa, le milizie di Haftar avevano preso il controllo di Sirte, città nel nord del paese che si affaccia sul Mediterraneo, togliendola al governo di Serraj: un segnale che evidenzia le distanze e gli scontri fra i due che hanno visto fallire, finora, qualsiasi mediazione tramite la via diplomatica. L’azzardo del premier Giuseppe Conte che ha tentato un doppio incontro a palazzo Chigi con entrambi gli esponenti – con l’obiettivo di avvicinare un dialogo asserendo all’Italia il ruolo di ponte fra le due ... Leggi la notizia su wired

